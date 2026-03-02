Caccia F15 Usa precipitano vicino alla base in Kuwait La Difesa | Schiantati diversi jet militari

Un caccia F-15E statunitense si è schiantato vicino a una base militare in Kuwait. La Difesa americana conferma che diversi jet militari sono caduti, senza specificare il numero esatto. Teheran afferma di aver colpito l’aereo, come riportato dall’agenzia iraniana Tasnim. Nessuna informazione è stata comunicata sui feriti o sulle circostanze dell’incidente.