Mediterraneo | caccia al sottomarino russo vicino alla portaerei USA

Un sottomarino russo è stato avvistato vicino alla portaerei americana Uss Ford nel Mediterraneo, causando un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Russia. Le navi militari delle due nazioni si sono avvicinate in un tratto strategico, con il sottomarino che ha monitorato le rotte della portaerei. La presenza del sottomarino ha attirato l’attenzione dei comandi navali di entrambe le potenze, che ora monitorano attentamente la situazione. La regione rimane sotto stretta osservazione.

Mediterraneo: la corsa all'ombra tra Usa e Russia, il sottomarino spia e la portaerei Ford. La crescente tensione tra Stati Uniti e Russia si manifesta con forza nel Mar Mediterraneo, dove un sottomarino russo è stato individuato mentre operava in prossimità della super portaerei americana Uss Ford. Questa attività di sorveglianza, che si concentra in particolare nelle acque del Canale di Sicilia, avviene in un contesto di crescente instabilità regionale e sottolinea l'intensificarsi della rivalità strategica tra le due potenze. L'evento solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle navi da guerra americane e sull'efficacia delle contromisure adottate.