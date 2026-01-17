Buon compleanno Enrico d’Armiento Federico Pennacchioni…

Oggi 17 gennaio si festeggiano gli anni di diverse figure pubbliche e professionisti italiani e internazionali, tra cui Enrico d’Armiento, Federico Pennacchioni, e altre personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. È un giorno di celebrazione per chi contribuisce con il proprio lavoro e talento alla società. Auguri a tutti loro per un nuovo anno ricco di soddisfazioni e successi.

Buon compleanno Enrico d'Armiento, Federico Pennacchioni, Jim Carrey, Antonio Lopez, Pietro Parolin, Walter Verini, Paul Young, Massimiliano Cappioli, Vittoria Belvedere, Luca Paolini, Christian Puggioni, Pablo Barrientos, Mariano Arini, Antonella Leonardi, Michelle Obama, Simone Ponzi, Vito Zaccaria, Federico Costantini, Vincenzo Mangiacapre, Costanza Caracciolo, Jacopo di Ronco, Lorenzo Tonelli, Mattia Martella, Marcella Resca, Chiara Massussi, Greta Pinggera. Oggi 17 gennaio compiono gli anni: Enrico d'Armiento, manager; Federico Pennacchioni, avvocato, giornalista; Antonio Palestini, ex calciatore Lazio, Sambenedettese; Romano Mattè, ex calciatore, allenatore; Giacomo Rizzo, attore; Gabriella Pescucci, costumista; Dante Maffia, romanziere, poeta, saggista.

