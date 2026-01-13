Buon compleanno Claudio d’Armiento Renato Bruson…

Il 13 gennaio sono diversi i personaggi che festeggiano il loro compleanno, tra professionisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra loro, Claudio d’Armiento, montatore cine-tv e manager, e Renato Bruson, rinomato baritono. Questa giornata segna il ricordo di persone che hanno contribuito in vari ambiti, offrendo un’occasione per riconoscere il loro impegno e le loro carriere.

Buon compleanno Claudio d'Armiento, Renato Bruson, Luciano Chiarugi, Gerardo Greco, Veronica Gervaso, Mario Yepes, Riccardo Fraccaro, Davide Grassi, Daniel Oss, Vincenzo Fiorillo, Lorenzo Panzini, Giulia Lotto, Stefano Sabelli, Monica Lestini. Oggi 13 gennaio compiono gli anni: Claudio d'Armiento, montatore cine-tv, manager; Renato Bruson, baritono; Niki Davis (Licinia Ventriglia), cantante; Diego Causero, arcivescovo; Piero Marini, arcivescovo; Franco Galletti, ex calciatore; Luciano Maciotta, ingegnere, artista spazialista. Inoltre, compiono gli anni: Antonio Montagnino, politico; Carla Castellani, politica; Stefania Careddu, attrice; Flavio Pozzani, ex calciatore Alessandria; Paolo Bozzetto, pilota auto; Luciano Chiarugi, ex calciatore Fiorentina, Milan, allenatore; Renato Falcomer, ex calciatore; Massimo Mugnai, storico della filosofia, logico; Paolo Sollier, ex calciatore Perugia, Rimini, scrittore, allenatore, attivista; Fausto Bertoglio, ex ciclista; Manuela Dviri, scrittrice; Oreste Pivetta, giornalista, scrittore, critico letterario; Guido Galardi, politico.

