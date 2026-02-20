Sconvolte e preoccupate per il proprio futuro Ecco cosa significa per Sarah Ferguson Beatrice ed Eugenia di York l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor

L’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor ha lasciato la famiglia reale britannica sconvolta e preoccupata per il futuro. La notizia si è diffusa rapidamente, quando l’ex duca di York è stato fermato per alcune ore durante un interrogatorio, senza che le sue figlie, Beatrice ed Eugenia, fossero presenti o si facessero vedere. Sarah Ferguson, sua ex moglie, si è mostrata molto tesa, mentre la famiglia si è chiusa nel silenzio. La vicenda ha suscitato molte speculazioni tra i media.

C hi le ha viste? Mentre ieri Andrea Mountbatten-Windsor veniva arrestato e poi rilasciato dopo ben 11 ore di interrogatorio, non c’è stata traccia né dell’ex moglie né delle figlie. Sarah Ferguson non appare in pubblico dallo scorso settembre e si trova ora all’estero, ospite di quei pochi amici che le sono rimasti. Beatrice ed Eugenia si sono chiuse in casa – la prima nella sua lussuosa villa nella bucolica regione dei Cotswolds inglesi; la seconda nel resort portoghese in cui passa buona parte dell’anno. Insomma, un profilo più basso di così non si può. Sarah Ferguson a “Porta a Porta”: il rapporto con il principe Andrea e con Lady D X Leggi anche › Beatrice ed Eugenia, due sorelle “divise” dalla lealtà per il padre Andrea Ma fonti a corte rivelano: l’ex duchessa e le due sorelle York sono sconcertate dagli eventi e in preda al panico.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sconvolte e preoccupate per il proprio futuro. Ecco cosa significa per Sarah Ferguson, Beatrice ed Eugenia di York l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor Leggi anche: Andrea Mountbatten-Windsor abbandonato anche da Sarah Ferguson, che non andrà a vivere con lui a Sandringham Leggi anche: Con l'arresto di Andrea, i Windsor devono prendere posizione. E per Zara e Mike Tindall schierarsi contro Eugenia e Beatrice non è facile: ecco perché Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il senatore democratico si arrabbia perché la richiesta di finanziamenti esteri del GOP delegittima la rabbia degli agitatori anti-ICE negli Stati Uniti. L'arresto dell'ex principe Andrea e lo scandalo degli Epstein File con le sue ricadute su Sarah Ferguson e le figlie - facebook.com facebook Andrea arrestato, perché l'ex principe rischia l'ergastolo: «Potrebbero interrogare Sarah Ferguson, ma lei è irreperibile» x.com