Gli investitori internazionali continuano a chiedere con forza i Btp italiani, arrivando a una domanda record di 150 miliardi di euro. Lo spread con gli altri titoli europei resta ai minimi, e l’Italia si mette in mostra con un inizio d’anno molto positivo sui mercati finanziari.

I Btp continuano a essere tra i titoli più ricercati dai grandi investitori internazionali e l’Italia consolida un avvio di 2026 decisamente positivo sui mercati. L’ultima conferma arriva dal collocamento del nuovo titolo a 15 anni, con scadenza ottobre 2041, che ha registrato una domanda record superiore ai 157 miliardi di euro, consentendo al Tesoro di portare l’emissione a 14 miliardi in un’unica tranche: l’importo più alto di sempre per questa scadenza. Un successo che si inserisce in un quadro di crescente fiducia verso i Paesi del Sud Europa. Gli investitori stanno riequilibrando le proprie esposizioni a favore di Italia e Spagna, mentre chiedono rendimenti più elevati alla Germania, chiamata quest’anno a emettere oltre 500 miliardi di debito anche per finanziare la spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Btp, domanda record a 150 miliardi con spread sempre ai minimi

Approfondimenti su Btp 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Btp 2026

Argomenti discussi: BTp, emessi 14 mld nuovo benchmark a 15 anni: domanda record a oltre 157 mld; Titoli di Stato, MEF: per nuovo BTP 15 anni domanda record per oltre 157 miliardi; Btp a 15 anni, per il nuovo titolo di Stato richieste record (a 157 miliardi): rendimento, prezzi, cedole, le novità; Btp, domanda record per nuovo benchmark 15 anni: oltre 135 miliardi per prima tranche in scadenza ottobre 2041.

Btp, domanda da record richieste 11 volte l’offerta. E vola il tasso del BundCollocamento da record per il nuovo Btp a 15 anni offerto dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La grande domanda raccolta ha spinto il Tesoro a emettere titoli per 14 miliardi ... ilmessaggero.it

BTp febbraio 15 anni: tutto sull’emissione che chiude con domanda recordIl Tesoro italiano ha lanciato oggi un nuovo BTp benchmark a 15 anni, registrando un collocamento sindacato con una domanda senza precedenti. Secondo fonti di ... trend-online.com

Btp a 15 anni, boom di richieste per il nuovo titolo di Stato: la domanda è record. I numeri ift.tt/RLBUytq x.com

Btp, domanda record per nuovo benchmark 15 anni: oltre 135 miliardi - facebook.com facebook