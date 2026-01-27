Incidente sull’A1 a Sasso Marconi | muore un 22enne traffico in tilt

Un grave incidente sulla A1 a Sasso Marconi ha causato la morte di un giovane di 22 anni. L’incidente si è verificato questa mattina nel tratto nord dell’autostrada, causando disagi e rallentamenti nel traffico. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli dell’accaduto.

Grave incidente stradale all'alba di oggi lungo l'autostrada A1, nel tratto nord all'altezza del km 204+450, nel comune di Sasso Marconi. Intorno alle 6.20, un tir e due auto sono rimasti coinvolti in un violento scontro. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale sull'A1, a Sasso Marconi (Bologna), intorno alle 6.30, in corsia Nord.

