La Pistoiese cala il poker a Sasso Marconi | 1-4 e primo posto a -2
La Pistoiese ha ottenuto una vittoria convincente sul campo del Sasso Marconi, con un punteggio di 4-1 nell’anticipo della 20ª giornata. Con questo risultato, gli arancioni salgono a 40 punti in classifica e si avvicinano al primo posto, ora distante due punti. La squadra continua il suo percorso nel girone D di Serie D, consolidando la posizione in zona playoff.
Sasso Marconi (Bologna), 17 gennaio 2026 – Tutto facile per la Pistoiese nell’anticipo della 20a giornata: gli arancioni travolgono 4-1 il Sasso Marconi, portandosi a quota 40 punti nella classifica del girone D del campionato di serie D. Partita a senso unico, dominata dagli uomini allenati da Cristiano Lucarelli. A sbloccare il punteggio è il solito Russo, che al 12’ parte in contropiede dalla propria area di rigore, arriva al limite dell’area avversaria e lascia partire un fulminante destro che si insacca all’angolino. Al 25’ la Pistoiese sfiora il raddoppio: stavolta è Saporetti a tentare il destro dal limite, trovando però l’opposizione di Celeste. 🔗 Leggi su Lanazione.it
