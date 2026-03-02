Bruscolotti | Marchesi un signore meritava lo scudetto a Napoli

Peppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ricorda con emozione Rino Marchesi, definendolo un signore e affermando che meritava lo scudetto a Napoli. La sua testimonianza si concentra sul rapporto personale e sulla stima verso Marchesi, senza entrare in dettagli tecnici o motivazioni. Le parole si concentrano sulla figura umana, lasciando trasparire un sentimento di rispetto e affetto.

Il ricordo è carico di emozione. Peppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, saluta Rino Marchesi con parole che vanno oltre il campo. Nell'intervista firmata da Bruno Majorano su Il Mattino, l'ex difensore azzurro traccia il profilo umano e professionale dell'allenatore scomparso. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, Marchesi fu per due volte sulla panchina del Napoli e il rapporto con Bruscolotti non si limitò ai novanta minuti. «Innanzitutto un signore – dice l'ex capitano –. Per tutti noi era un padre di famiglia oltre che un grande allenatore».

