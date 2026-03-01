Addio a Rino Marchesi sfiorò il primo scudetto del Napoli con Vinazzani e Musella e Krol

È deceduto Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore italiano. Durante la sua carriera, Marchesi ha giocato con il Napoli e ha sfiorato il primo scudetto del club, condividendo il campo con Vinazzani e Musella, oltre a Krol. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo del calcio.

Fu l'anno della maledetta sconfitta in casa col retrocesso Perugia. Fu anche il primo allenatore di Maradona (fece fare la pace a Diego e Bagni), poi Allodi gli preferì Bianchi È morto Rino Marchesi. Aveva 88 anni. La Gazzetta lo ricorda come allenatore della Juventus e dell’Inter. In realtà fu soprattutto allenatore del Napoli (oltre che dell’Avellino). Arrivò a Napoli dopo due ottime stagioni all’Avellino. Era il 1980. Ferlaino presidente. Juliano direttore sportivo. Fu il caro vecchio Totonno a portare a Napoli Ruud Krol che era andato a svernare in Canada. Prese Krol e portò a Napoli Luciano Marangon. In porta c’era Giaguaro Castellini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

