Iran dopo la morte di Khamenei | Ali Larijani indicato come gestore di emergenza degli affari di Stato

Dopo la scomparsa della Guida Suprema iraniana, si fa strada la figura di Ali Larijani come possibile gestore di emergenza degli affari di Stato. La notizia circola in un contesto segnato dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, mentre le autorità locali stanno valutando le prossime mosse per mantenere la stabilità politica. La situazione resta in evoluzione, con molte incognite sul futuro immediato del paese.

Dopo la morte della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, negli attacchi statunitensi e israeliani, emergono le prime indicazioni sul futuro della leadership del Paese. Secondo quanto rivelato in precedenza dal New York Times, Khamenei aveva predisposto ordini di successione a più livelli e catene di comando di emergenza per garantire la continuità del governo e delle principali cariche militari e politiche. In base a questi piani, Ali Larijani, ex comandante delle Guardie rivoluzionarie e politico veterano, è stato designato come gestore centrale degli affari di Stato. Pur non essendo considerato un probabile successore della... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

