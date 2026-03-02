Bronte Sp 87 chiusa dal 2 al 14 marzo per lavori di manutenzione
Dal 2 al 14 marzo, sulla S.p. 87 a Bronte, sarà in vigore una chiusura totale al transito veicolare. La chiusura riguarda il tratto tra l’incrocio con la S. e proseguirà per lavori di manutenzione. La strada resterà interdetta al traffico durante questo periodo, coinvolgendo tutti i veicoli che devono attraversare quella zona.
Chiusura totale al transito veicolare sulla S.p. 87, in territorio di Bronte, dal 2 al 14 marzo. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l’incrocio con la S.p. 17III e quello con la S.S. 120, fuori dal centro abitato.La decisione si rende necessaria per consentire i lavori di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Chiusa dal 2 all'8 marzo la strada provinciale 99 per lavori al canale di gronda verso il torrente LoddieroDal 2 all’8 marzo resta chiusa al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, la strada provinciale 99, nel tratto compreso dalla...
Galleria San Jachiddu di nuovo chiusa per lavori: divieto di transito fino al 6 marzoIl provvedimento per consentire interventi di sicurezza, manutenzione e adeguamento normativo, il tratto sarà interdetto da giorno 2 nella fascia...