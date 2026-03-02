Brignone stagione finita | Il mio fisico mi sta presentando il conto

Federica Brignone ha annunciato la fine della stagione a causa di problemi fisici che stanno influendo sulle sue prestazioni. I segnali del suo corpo sono diventati troppo evidenti per essere ignorati, portandola a fermarsi dopo aver affrontato numerosi dolori. La sciatrice aveva già affrontato un percorso difficile per recuperare la gamba in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove aveva conquistato due medaglie d’oro.

La campionessa olimpica ha deciso di rinunciare alle prossime tappe di Coppa del Mondo e alle finali in programma in Norvegia a fine marzo I segnali del corpo sono troppo evidenti per non essere ascoltati e Federica Brignone ha già sofferto abbastanza per realizzare quell'impresa incredibile di ricostruire la propria gamba fino a conquistare due ori alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Non ha senso fare altre gare in una stagione dove era impossibile realizzare di più. E allora giù il sipario; Federica ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 14-15 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo.

Federica Brignone dice basta: "Stagione finita, il mio fisico mi sta presentando il conto"

Brignone chiude in anticipo la stagione, stop alle gare: "Il mio fisico mi sta presentando il conto"

