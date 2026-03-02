Brignone chiude in anticipo la stagione stop alle gare | Il mio fisico mi sta presentando il conto

Dopo il weekend di Soldeu, Federica Brignone ha annunciato di interrompere la stagione di Coppa del Mondo e di non partecipare agli ultimi tre appuntamenti. La sciatrice ha spiegato che il suo fisico le richiede un periodo di recupero, decidendo di fermarsi prima del termine della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando l’assenza di Brignone dai prossimi eventi in programma.

Dopo il weekend di Soldeu Federica Brignone ha deciso di lasciare la Coppa del Mondo e di saltare gli ultimi tre appuntamenti della stagione per dedicarsi al suo recupero fisico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Brignone dice basta: "Stagione finita, il mio fisico mi sta presentando il conto"Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone. Federica Brignone chiude la stagione in anticipo: “Il fisico chiede il conto”Federica Brignone ha deciso di terminare la stagione in anticipo, rinunciando quindi alle prossime tappe di Coppa del Mondo (4-8 marzo in Val di... Aggiornamenti e notizie su Brignone chiude. Argomenti discussi: Brignone, stagione finita: Il mio fisico mi sta presentando il conto. Federica Brignone chiude la stagione in anticipo: Il fisico chiede il contoFederica Brignone ha deciso di terminare la stagione in anticipo, rinunciando quindi alle prossime tappe di Coppa del Mondo (4-8 marzo in Val di Fassa, ... oasport.it Brignone chiude la stagione in anticipo: niente più gare di Coppa del mondoFederica Brignone conclude in anticipo la sua stagione agonistica. Lo ha comunicato la Fisi. La due volte campionessa olimpica a Milano-Cortina non prenderà parte alle prossime tappe di Coppa del mond ... sport.sky.it