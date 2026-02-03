nicolas giani capitan della spal muore a 39 anni dopo un breve ma intenso percorso in serie a

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, si è spento a 39 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. La sua morte ha scioccato i tifosi e il mondo del calcio, che ricorderanno sempre il difensore come un simbolo della squadra ferrarese in Serie A.

Nicolas Giani è morto a 39 anni, dopo una lotta lunga e intensa contro un male incurabile. Il difensore, simbolo della Spal nella sua avventura in Serie A, è scomparso nel pieno dell'anno 2026, lasciando un segno indelebile nella storia del club ferrarese. Nato a Como nel 1986, Giani è entrato in campo per la squadra rossonera nel 2014, dopo un percorso in Lega Pro e una prima esperienza al Vicenza. Era ormai capitano della Spal e uno tra i pochi protagonisti della sua cavalcata, che ha portato la squadra in Serie A. Il ritiro dal calcio è arrivato nel 2022, quando Giani ha preferito abbandonare il calcio per dedicarsi ad altri progetti.

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia.

La notizia ha colpito il calcio italiano: Nicolas Giani, ex difensore di Inter e SPAL, si è spento a soli 39 anni.

Nicolas Giani, morto a 39 anni il capitano della cavalcata della Spal in serie A: ciao guerrieroSconfitto da un male incurabile, ha lottato come un leone fino alla fine. Per i tifosi, non era un giocatore qualunque: è stato uno dei simboli della cavalcata della squadra di Semplici dalla Lega Pro

È morto a 39 anni Nicolas Giani: l'ex capitano della Spal scomparso dopo una malattiaNicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: il calciatore comasco fu capitano e simbolo della SPAL nella doppia promozione dalla Lega Pro alla

Il calcio italiano piange una giovane vita spezzata troppo presto. Nicolas Giani, cresciuto nel vivaio nerazzurro dell'Inter, ci ha lasciati a 39 anni a causa di un male incurabile. Difensore dal cuore grande, è stato protagonista di una carriera intensa e piena di ri

Nicolas Giani si è spento a 39 anni. Il difensore é cresciuto nelle giovanili dell'Inter prima di diventare uomo simbolo e capitano della Spal con cui è riuscito a compiere il doppio salto dalla C alla A. Tanti i messaggi di cordoglio a cui la redazione di Barzacom s