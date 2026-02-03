Nicolas Giani capitan della Spal muore a 39 anni dopo un breve ma intenso percorso in Serie A

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, si è spento a 39 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. La sua morte ha scioccato i tifosi e il mondo del calcio, che ricorderanno sempre il difensore come un simbolo della squadra ferrarese in Serie A.

Nicolas Giani è morto a 39 anni, dopo una lotta lunga e intensa contro un male incurabile. Il difensore, simbolo della Spal nella sua avventura in Serie A, è scomparso nel pieno dell’anno 2026, lasciando un segno indelebile nella storia del club ferrarese. Nato a Como nel 1986, Giani è entrato in campo per la squadra rossonera nel 2014, dopo un percorso in Lega Pro e una prima esperienza al Vicenza. Era ormai capitano della Spal e uno tra i pochi protagonisti della sua cavalcata, che ha portato la squadra in Serie A. Il ritiro dal calcio è arrivato nel 2022, quando Giani ha preferito abbandonare il calcio per dedicarsi ad altri progetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

