bruno mars conferma di aver terminato il nuovo album

Il 5 gennaio, Bruno Mars ha pubblicato sui social media la notizia che i fan aspettavano da tanto, tantissimo tempo: «Il mio album è pronto». Il post segna la sua prima conferma di un nuovo progetto solista dai tempi di 24K Magic, il suo disco del 2016 vincitore di un Grammy, che ha prodotto successi come That’s What I Like e 24K Magic e ha ottenuto sei premi ai Grammy del 2018. Sebbene non sia mai stato assente dai riflettori, grazie a una serie di featuring di alto profilo, questo sarà il primo album in studio del cantante in quasi un decennio. Le collaborazioni di Bruno Mars: poche, ma buone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

