Brazdeikis segna 27 punti | la Lituania si vendica sull' Islanda

Nella partita tra Lituania e Islanda, la nazionale lituana ha ottenuto una vittoria con 27 punti di Brazdeikis. La squadra lituana ha affrontato con intensità e concentrazione, riuscendo a conquistare un risultato che ha permesso di recuperare terreno nel torneo. La gara si è svolta con un ritmo elevato e molte occasioni di gioco, evidenziando le capacità offensive e difensive di entrambe le squadre.

In una sfida carica di tensione e determinazione, la nazionale lituana ha mostrato un'immediata reazione alla delusione precedente, conquistando una vittoria significativa contro l'Islanda con il punteggio di 99-82. Questo risultato consente agli uomini di Luca Banchi di mantenere aperte le possibilità di qualificazione alla fase successiva, anche se ancora non garantiscono matematicamente l'accesso. La squadra lituana ha dimostrato un'ottima organizzazione offensiva e solidità difensiva, con i migliori segnatori che si sono distinti per le loro prestazioni. Ignas Brazdeikis ha totalizzato 27 punti, aggiungendo 5 rimbalzi e 3 assist, contribuendo in modo determinante alla vittoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

