Nella partita del girone D, l’Islanda ha completato una rimonta sorprendente contro la Lituania, riuscendo a vincere con il punteggio di 86-85 grazie a un canestro sulla sirena. La sfida è stata ricca di emozioni e ha visto entrambe le squadre mettere in campo grande intensità fino all’ultimo secondo. La vittoria dell’Islanda ha deciso l’esito del confronto nel finale.

Una sfida decisiva nel girone D ha visto l’Islanda realizzare una rimonta clamorosa contro la Lituania, chiudendo sull’86-85 grazie a un canestro sulla sirena di Elvar Fridriksson. Dopo un avvio favorevole agli ospiti e un progressivo allungo nel terzo periodo, i padroni di casa hanno reagito con determinazione, ribaltando il punteggio e conquistando una posizione di vertice nel gruppo. Nel contesto del girone D, l’Islanda è riuscita a rimanere in gara nonostante l’inizio più favorevole agli avversari. La Lituania ha preso il controllo di marca e ha tentato di gestire la situazione, ma la reazione islandese è stata tempestiva e concreta, con una risposta collettiva che ha coinvolto protagonista su protagonista. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lituania rimonta in un finale pazzo contro l'Islanda

Queste proteste in Lituania non sono contro l’Ue o contro una guerra con la RussiaTra il 16 e il 18 dicembre, davanti al Parlamento lituano, si sono svolti diversi raduni con lo slogan “Šalin rankas nuo laisvo žodžio”, cioè “Giù le...

Paffoni: Rimonta da 21 punti e vittoria contro Desio, decisivo il canestro di Baldini nel finale.La Paffoni ha compiuto un’impresa straordinaria, strappando la settima vittoria casalinga consecutiva in un match al cardiopalma contro la squadra di...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Discussioni sull' argomento Basket, la strada verso il Mondiale passa dalla Gran Bretagna. Sfida fondamentale per l’Italia; Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming; Basket, Luca Banchi in vista della sfida in Gran Bretagna: Dobbiamo trovare rapidamente la chimica di squadra.