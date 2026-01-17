Fuma sull’autobus poi si vendica | spacca il vetro del mezzo a San Secondo

Un episodio di vandalismo si è verificato a San Secondo, dove un passeggero che aveva fumato sull’autobus ha reagito in modo aggressivo. Dopo essere stato invitato dall’autista a rispettare le regole, al termine del viaggio ha danneggiato il vetro posteriore del mezzo. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti civili e rispettosi dei mezzi pubblici e delle regole di convivenza.

Ha fumato sull’autobus, è stato rimproverato dall’autista e, una volta sceso al capolinea, si è vendicato spaccando il vetro posteriore del mezzo. È successo a San Secondo Parmense, dove i Carabinieri hanno denunciato un giovane straniero per danneggiamento. Ripartito verso il deposito, l’autista ha sentito un forte rumore provenire dalla parte posteriore del mezzo. Fermatosi in sicurezza dopo alcuni chilometri, ha scoperto che il vetro posteriore era stato completamente frantumato, colpito dall’esterno con un oggetto contundente. Determinanti sono stati i filmati delle telecamere di bordo, che hanno consentito di ricostruire l’accaduto: dalle immagini emergerebbe che il giovane, una volta sceso, si sarebbe affiancato all’autobus e avrebbe lanciato un oggetto contro il vetro, mandandolo in frantumi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

