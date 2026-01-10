Per evitare il carcere 19enne si chiude in una stanza e armata minaccia suicidio | tre militari feriti
A Ugento, una ragazza di 19 anni si è barricata nella propria stanza, armata di oggetti contundenti e da taglio, minacciando di suicidarsi. L'intervento dei carabinieri ha provocato momenti di tensione, con tre militari rimasti feriti nel tentativo di convincerla ad uscire. L'episodio ha evidenziato le difficili dinamiche legate alla gestione di situazioni di crisi e di tutela della sicurezza pubblica.
UGENTOGIURDIGNANO - Sono stati momenti di alta tensione quelli vissuti ieri pomeriggio a Ugento, dove una 19enne ha impugnato oggetti contundenti e da taglio e si è barricata in camera, decisa a non seguire i carabinieri che avevano il compito di accompagnarla nel penitenziario di Borgo San. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
