Per evitare il carcere 19enne si chiude in una stanza e armata minaccia suicidio | tre militari feriti

A Ugento, una ragazza di 19 anni si è barricata nella propria stanza, armata di oggetti contundenti e da taglio, minacciando di suicidarsi. L'intervento dei carabinieri ha provocato momenti di tensione, con tre militari rimasti feriti nel tentativo di convincerla ad uscire. L'episodio ha evidenziato le difficili dinamiche legate alla gestione di situazioni di crisi e di tutela della sicurezza pubblica.

