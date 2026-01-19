Borse Ue | è profondo rosso dopo le minacce di Trump ma c’è il boom di oro e argento

Le borse europee chiudono in forte calo in seguito alle recenti minacce di Trump, mentre si registra un aumento dei prezzi di oro e argento. L’incertezza politica e le difficoltà nel definire una risposta condivisa tra gli Stati membri stanno influenzando i mercati, con alcuni leader europei che valutano la possibilità di rivedere gli accordi sui dazi con Washington. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Donald Trump non si smentisce mai. Basta una sola parola del presidente degli Stati Uniti per plasmare gli scenari economici e politici dell’intero Occidente, e non solo. A dimostrarlo ancora una volta sono le Borse europee, che oggi hanno risentito incredibilmente dell’ultima giravolta del titolare della Casa Bianca. Negli ultimi giorni, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler introdurre a partire dal prossimo 1° febbraio tariffe del 10% contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Si tratta, in sostanza, dei Paesi che hanno deciso di inviare le proprie truppe in Groenlandia, nel tentativo di far desistere gli Stati Uniti dall’attaccare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Borse, l'Europa in profondo rosso per le minacce di dazi Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, l'oro ai massimi

Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria.

I dazi per la Groenlandia fanno tremare le borse mondiali. Listini europei tutti in rosso. Volano le quotazioni di oro e argento. Macron convoca il consiglio di difesa

Le recenti tensioni legate ai dazi per la Groenlandia hanno influenzato i mercati mondiali, provocando cali nelle borse europee e un aumento delle quotazioni di oro e argento. Macron ha convocato il consiglio di difesa per valutare la situazione. La questione, ancora aperta, sta generando incertezza tra gli investitori e richiede attenzione alle evoluzioni politiche e economiche in atto.

