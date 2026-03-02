Sabato alla BTS Arena si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio, dedicata ai giovani atleti del basket. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni sportive e dei beneficiari delle borse, che riceveranno riconoscimenti per i loro risultati e il loro impegno. La manifestazione si svolgerà nel corso di una giornata dedicata alla promozione dello sport giovanile.

Un tributo speciale all'impegno e alla passione dei giovani talenti del basket si svolgerà in occasione di un importante evento sportivo, creando un ponte tra eccellenza sportiva, formazione scolastica e valori umani. La consegna delle borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio rappresenta un momento di riconoscimento per chi si distingue in ambito accademico e sportivo, promuovendo un messaggio di crescita, impegno e passione condivisa. La cerimonia si terrà durante una partita di campionato che avrà luogo nella serata di sabato 7 marzo, alle ore 19.30. La partita coinvolge le formazioni di Dolomiti Energia Trentino e Dinamo Sassari, e nel contesto dell'evento sarà actuale e significativa la premiazione di 12 studenti-atleti appartenenti alla Dolomiti Energia Basketball Academy del Trentino – Alto Adige.

© Mondosport24.com - Borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio: la cerimonia sabato alla BTS Arena

