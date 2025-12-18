Borse di studio in memoria di monsignor Pietro Sambi cerimonia di consegna in sala consiliare

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16, la sala consiliare di Sogliano al Rubicone ospiterà la cerimonia di consegna delle borse di studio “Monsignor Pietro Sambi”, un riconoscimento dedicato agli studenti soglianesi che si sono distinti per impegno e merito. Un momento di grande orgoglio per la comunità, che celebra il talento e la dedizione dei giovani che si sono distinti nel percorso scolastico.

© Cesenatoday.it - Borse di studio in memoria di monsignor Pietro Sambi, cerimonia di consegna in sala consiliare Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16, la sala consiliare del Comune di Sogliano al Rubicone ospiterà la cerimonia di consegna delle borse di studio "Monsignor Pietro Sambi", riconoscimento dedicato agli studenti soglianesi che si sono distinti per impegno, merito e risultati eccellenti nel.

