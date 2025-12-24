Borse di studio Cerimonia in teatro

Domenica alle 15.15, presso il Teatro di Bucine, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli della Valdambra. L’evento riconosce il percorso scolastico e il merito degli studenti residenti, che nel 2024/2025 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado negli istituti locali. Un momento di valorizzazione delle eccellenze e di riconoscimento del percorso educativo della comunità.

Un premio al merito tra i banchi di scuola. Verranno assegnate domenica prossima, alle 15.15, sul palco del Teatro di Bucine gli attestati delle borse di studio riservate agli studenti meritevoli residenti in Valdambra che nell'anno scolastico 20242025 hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di primo grado negli Istituti Comprensivi del paese e Mochi di Levane. Si tratta di un riconoscimento all'impegno dei ragazzi per i risultati raggiunti completando il loro percorso di studi alle Medie, ma anche l'ennesima conferma dell'importanza dell' istruzione come strumento di crescita personale e della collettività.

