Borghi Etruschi in fiera all’ITB Berlino 2026 | intervista a Francesca Toto

Alla fiera ITB Berlino 2026, la DMO Borghi Etruschi ha presentato le sue destinazioni del Lazio, con un intervento di Francesca Toto. La promozione delle località etrusche è iniziata nella primavera del 2023 e prosegue senza interruzioni. Durante l’evento, sono state illustrate le caratteristiche delle varie aree e le iniziative in corso.

La DMO Borghi Etruschi è impegnata dalla primavera del 2023 ad oggi, con continuità, a promuovere tutte le Destinazioni Etrusche della Regione Lazio. Oltre i territori dell'Etruria Meridionale, la DMO Borghi Etruschi promuove con concretezza i servizi turistici nei territori e propone idee di viaggio. Intervistiamo la Destination Manager Francesca Toto. Buongiorno a tutti! Lunedì partiamo per Berlino, dove ci aspettano tre giorni intensi di appuntamenti con gli operatori turistici tedeschi e del Nord Europa, per far loro conoscere le cittadine e i borghi del Lazio che possiedono una storia etrusca. Oltre ai siti Unesco di Cerveteri e Tarquinia, portiamo Canino-Vulci, Ischia di Castro e tutta la Tuscia Beh sì: sono circa 23 anni che frequento le fiere turistiche in Italia, Europa e nel resto del mondo, sempre per l'incoming nel Lazio.