Non c' è spazio per gli antisemiti in città Polemica per la visita di Francesca Albanese a Berlino
La visita di Francesca Albanese a Berlino ha suscitato molte polemiche, con alcune voci che criticano il suo intervento. La presenza della relatrice dell’ONU ha diviso l’opinione pubblica tedesca, alimentando discussioni sulla sua posizione e sui commenti fatti in passato. Le contestazioni si sono concentrate anche su alcune dichiarazioni ritenute controverse, che hanno acceso il dibattito tra sostenitori e oppositori. La questione continua a dividere le opinioni nella capitale tedesca.
Il “caso Albanese ” si è allargato e ora la presenza della relatrice speciale dell’ Onu sembra non essere particolarmente gradita nemmeno in Germania. Le polemiche contro Francesca Albanese si sono accese in Germania a seguito della notizia che il prossimo marzo sarà al cinema Babylon, a Kreuzberg, uno dei luoghi di cultura più noti di Berlino. L’appuntamento con la relatrice Onu è per il prossimo 30 e 31 marzo, quando verrà proiettato Disunited Nations – L’Onu e il Medio Oriente. Ci sarà il regista Christophe Cotteret e, pare, anche Albanese: da qui le polemiche. Il deputato del partito Spd (partito di centrosinistra, che ha portato all’elezione l’ex cancelliere Olaf Scholz) Alexander Freier-Winterwerb ha dichiarato al tabloid tedesco B.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Polemica Francesca Albanese, Leccese sul ritiro delle chiavi della città: "Valuteremo, ma non c'è un atto formale"
Leggi anche: Assalto a sede La Stampa, 36 persone identificate. Polemica per le parole di Francesca AlbaneseVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Se non c’è spazio per l’infanzia, abbiamo dimenticato i bambini; Bistocchi, non c'è spazio per le violenze in una società democratica; Elisabetta Gualmini passa ad Azione: È il Pd che si è spostato, non io. Non c’è spazio per i moderati; In 500 al presidio di Anpi e Cgil: A Genova non c'è spazio per razzisti e neofascisti.
Se non c’è spazio per l’infanzia, abbiamo dimenticato i bambiniI discorso pubblico sui minori si concentra solo su casi di cronaca per lo più negativi: quale concezione politica dell’infanzia si nasconde dietro questo racconto? Solo riconoscendo i bambini per que ... editorialedomani.it
Gualmini passa ad Azione: E’ il Pd che si è spostato, non mi sono spostata ioL’europarlamentare lascia i dem e a Bruxelles approda a ‘Renew Europe’. Una volta era il partito della responsabilità, mentre oggi chi ha una visione diversa, moderata e di governo non ha più spazio ... msn.com
Intervistata durante Europe Today di Euronews, Francesca Albanese si difende dalle accuse della Francia e insiste di avere "la fiducia del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite" #EuropeToday x.com
Intervistata durante Europe Today di Euronews, Francesca Albanese si difende dalle accuse della Francia e insiste di avere "la fiducia del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite" #EuropeToday - facebook.com facebook