Non c' è spazio per gli antisemiti in città Polemica per la visita di Francesca Albanese a Berlino

La visita di Francesca Albanese a Berlino ha suscitato molte polemiche, con alcune voci che criticano il suo intervento. La presenza della relatrice dell’ONU ha diviso l’opinione pubblica tedesca, alimentando discussioni sulla sua posizione e sui commenti fatti in passato. Le contestazioni si sono concentrate anche su alcune dichiarazioni ritenute controverse, che hanno acceso il dibattito tra sostenitori e oppositori. La questione continua a dividere le opinioni nella capitale tedesca.

Il “caso Albanese ” si è allargato e ora la presenza della relatrice speciale dell’ Onu sembra non essere particolarmente gradita nemmeno in Germania. Le polemiche contro Francesca Albanese si sono accese in Germania a seguito della notizia che il prossimo marzo sarà al cinema Babylon, a Kreuzberg, uno dei luoghi di cultura più noti di Berlino. L’appuntamento con la relatrice Onu è per il prossimo 30 e 31 marzo, quando verrà proiettato Disunited Nations – L’Onu e il Medio Oriente. Ci sarà il regista Christophe Cotteret e, pare, anche Albanese: da qui le polemiche. Il deputato del partito Spd (partito di centrosinistra, che ha portato all’elezione l’ex cancelliere Olaf Scholz) Alexander Freier-Winterwerb ha dichiarato al tabloid tedesco B.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

