La Valtellina a ITB Berlino | vetrina mondiale dopo le Olimpiadi

APF Valtellina presente dal 3 al 5 marzo alla Borsa Internazionale del Turismo per rafforzare il posizionamento internazionale della provincia di Sondrio Oltre 100.000 visitatori attesi, più della metà provenienti dall’estero, 5.800 espositori da tutto il mondo e 2.700 giornalisti accreditati: sono i numeri di ITB Berlin, la Borsa Internazionale del Turismo che dal 3 al 5 marzo 2026 riporta la Valtellina sotto i riflettori internazionali. APF Valtellina è infatti presente a Berlino all’interno dello stand di Regione Lombardia, nell’area ENITItalia Hall 1.2 Stand 107, con l’obiettivo di consolidare relazioni, sviluppare nuove opportunità e rafforzare il posizionamento della provincia di Sondrio tra le mete alpine di riferimento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Olimpiadi 2026: Salvini esprime ottimismo per i preparativi, l’Italia pronta a farsi vetrina mondiale.Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua “grande soddisfazione” per l’avvio dei preparativi per le...

La galleria che scivola nel lago e rischia di isolare la Valtellina: i lavori finiranno dopo le Olimpiadi, ma non saranno risolutiviLECCO – La galleria del monte Piazzo, che scivola inesorabilmente in quel ramo del lago di Como compreso tra Lecco e Colico, costituisce una minaccia...