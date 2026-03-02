Bonny non scenderà in campo contro il Como e salterà la semifinale di Coppa Italia. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte della squadra in vista del prossimo impegno contro il Milan. Al momento, non sono state fornite indicazioni ufficiali sulle sue condizioni fisiche e sulla possibile presenza o meno nel derby. La partita contro il Como si svolgerà senza il contributo del francese.

Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka. Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny salta Como Inter: ci sarà contro il Milan? Le ultime sulle condizioni del francese

Leggi anche: Inter news, le ultime sulle condizioni di Bonny: “È uscito con il ghiaccio”

David ci sarà contro il Como? L’attaccante della Juve recupera per la sfida di campionato. Le ultimissime sulle sue condizioniOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Altri aggiornamenti su Como Inter.

Temi più discussi: Inter, Bonny salta il Como: il francese punta il derby. Ecco quando dovrebbe rientrare Lautaro; Infortunio Bonny, le condizioni dell'attaccante dell'Inter: quando torna e quante partite salta; L'Inter perde Lautaro: quanti e quali partite salterà; FLASH - Fabregas perde un pezzo da novanta: salta pure la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter!.

Stop Bonny, verso il forfait contro il Como: le ultime sul derby e la mossa di ChivuL’ Inter è in apprensione per le condizioni di Bonny, uscito negli ultimi minuti della gara contro il Genoa per un problema fisico. Il francese si è accasciato sul finire del match e ora la sua ... passioneinter.com

Bonny ko, salterà Como-Inter di Coppa Italia. Chivu spera di riaverlo per il DerbyAttacco ai minimi termini per l'Inter: Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa per infortunio e le parole di Chivu del post-gara. tuttomercatoweb.com

Official – Marco Di Bello To Referee Como Vs Inter Milan Coppa Italia Semi-Final Showdown x.com

Como Inter - facebook.com facebook