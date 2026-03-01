Inter news le ultime sulle condizioni di Bonny | È uscito con il ghiaccio

In casa Inter si registra preoccupazione per le condizioni di Ange-Yoan Bonny, sostituito al 76’ durante la partita contro il Genoa e uscito con il ghiaccio. L’attaccante è stato accompagnato negli spogliatoi, mentre i medici hanno valutato le sue condizioni. La situazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori senza altre informazioni ufficiali al momento.

Inter news. Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante è stato sostituito al 76’ di Inter-Genoa, lasciando il posto a Diouf. Una scelta che inizialmente poteva sembrare tattica, ma che in realtà è stata dettata da un problema fisico. Dopo aver provato uno scatto sulla fascia, l’ex Parma ha rallentato visibilmente, mostrando difficoltà nei movimenti. Il passo non era più fluido e, poco dopo, è stato lo stesso Bonny a chiedere il cambio alla panchina. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire l’entità dell’eventuale stop. Al momento dell’uscita dal campo, come riportato da DAZN, al giocatore è stata applicata una fasciatura con ghiaccio nella parte alta del polpaccio destro, segnale di un fastidio muscolare che andrà approfondito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Come sta Bonny? Le ultime sulle sue condizioni: si punta al rientro per il…

Leggi anche: Darmian Inter, come sta il laterale nerazzurro? Le ultime sul giocatore di Chivu e sulle sue condizioni

Contenuti e approfondimenti su Inter news

Temi più discussi: Inter, problemi e cambio per Bonny contro il Genoa: la situazione; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Inter-Genoa, probabili formazioni e ultime notizie: Bonny rispolverato dal 1', un paio di dubbi per Chivu; Inter, non solo Dumfries: buone notizie per Calhanoglu, le ultime per il Genoa. Su Lautaro….

Inter, quando torna Calhanoglu dall’infortunio: le ultime e come sta FrattesiInfortunio Calhanoglu - Novità in casa Inter sulle condizioni di Calhanoglu e Frattesi dopo i rispettivi stop: come stanno e quando tornano ... fantamaster.it

Inter, autostrada Scudetto e Champions: spesso le rimonte hanno portato alla vittoria del trofeo…La squadra di Chivu obbligata a vincere con il Bodo: il tecnico era in campo contro il Bayern nell’ultima impresa di Coppa ... tuttosport.com

A Milano contro l’Inter @Inter U20 | MD27 KONAMI Football Centre - Milano 15:00 CET @tvdellosport atalanta.it/news/primavera… #InterAtalanta #Primavera1 #GoAtalantaGo x.com