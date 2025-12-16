Bollette luce e gas nel 2026 risparmi per oltre 200 euro | ecco perché
Nel 2026, le bollette di luce e gas subiranno una significativa riduzione dei costi, offrendo risparmi stimati superiori ai 200 euro per una famiglia tipo. Questa diminuzione del prezzo dell’energia rappresenta un vantaggio importante per i consumatori, grazie alle previste variazioni dei mercati energetici e alle nuove politiche di regolamentazione.
(Adnkronos) – Buone notizie sul fronte delle bollette di luce e gas. Nel 2026 il prezzo dell’energia calerà con un beneficio che, per una famiglia tipo con fornitura nel mercato libero a tariffa variabile, potrebbe arrivare a 212 euro tra luce e gas. La spesa complessiva dovrebbe fermarsi a 2.236 euro rispetto ai 2.450 . Ildifforme.it
