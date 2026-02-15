Decreto Energia 2026 | sconti sulle bollette della luce per famiglie con Isee fino a 25mila euro

Il governo ha approvato il decreto Energia 2026, per aiutare le famiglie con Isee fino a 25mila euro a pagare meno le bollette. La decisione arriva dopo che molte famiglie hanno segnalato aumenti significativi nelle spese energetiche. La misura prevede sconti diretti sulla luce e incentivi per favorire l’uso di fonti rinnovabili. In particolare, saranno introdotti bonus per le utenze domestiche più vulnerabili e interventi per abbassare i costi del gas.