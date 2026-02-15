Decreto Energia 2026 | sconti sulle bollette della luce per famiglie con Isee fino a 25mila euro
Il governo ha approvato il decreto Energia 2026, per aiutare le famiglie con Isee fino a 25mila euro a pagare meno le bollette. La decisione arriva dopo che molte famiglie hanno segnalato aumenti significativi nelle spese energetiche. La misura prevede sconti diretti sulla luce e incentivi per favorire l’uso di fonti rinnovabili. In particolare, saranno introdotti bonus per le utenze domestiche più vulnerabili e interventi per abbassare i costi del gas.
La nuova bozza del decreto-legge sull'energia prevede sconti e bonus sulle bollette per famiglie con Isee fino a 25mila euro e interventi per ridurre i costi del gas e promuovere le rinnovabili. Gli obiettivi dichiarati dal governo sarebbero due: più sollievo sulle bollette e maggiore competitività energetica.🔗 Leggi su Fanpage.it
Decreto bollette, il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per Isee fino a 25mila euro
Il governo ha deciso di intervenire sul caro energia per aiutare le famiglie in difficoltà.
Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA
Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.
