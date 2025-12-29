La baracconata tra Sabalenka e Kyrgios non ha niente a che vedere con la vera Battaglia dei Sessi

La recente sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, definita la

Nick Kyrgios ha sfidato e vinto contro Aryna Sabalenka nella 'Battaglia dei Sessi' del nuovo millennio. La sfida originale, quella tra Billie Jean King e Bobby Riggs, del 1973 è stata un'altra cosa, non a caso è diventata un film di successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

