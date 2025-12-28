LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6 3-6 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | l’australiano vince un’esibizione che nulla ha a che vedere con il match del ’73

Segui in tempo reale la sfida tra Sabalenka e Kyrgios, conclusasi con la vittoria dell’australiano in un’esibizione della Battaglia dei Sessi 2025. Un match che si distingue per il suo carattere dimostrativo, lontano da un confronto competitivo. Aggiorna la diretta per tutte le fasi dell’incontro e i risultati in tempo reale.

18.30 6-3, 6-3 Gioco, partita ed incontro Nick Kyrgios: prima ad uscire vincente dell'australiano. A-40 In rete il rovescio lungolinea di Sabalenka. Quarto match point per l'australiano. 40-40 Risposta a tutto braccio di Sabalenka, che accelera ancora di più con il dritto successivo e chiude con la volee a campo aperto A-40 Grande servizio al centro e rovescio comodo a campo aperto 40-40 Tre dritti consecutivi per Sabalenka che alza i giri del motore, forza l'errore dell'australiano ed urla al cielo un 'come on' Time out di 1 minuto richiesto da Kyrgios, che però non balla.

