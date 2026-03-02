Boehly rivela | Cucurella al Chelsea grazie al Manchester City

Durante l’estate, il trasferimento di Cucurella al Chelsea è stato influenzato da un accordo tra il club londinese e il Manchester City, come ha spiegato Todd Boehly. La scelta di portare il giocatore in maglia blu è stata resa possibile attraverso questa collaborazione, che ha coinvolto le due squadre in modo diretto. La vicenda mette in evidenza un meccanismo di mercato meno convenzionale rispetto alle operazioni tradizionali.

Nel corso dell’estate che ha segnato una svolta per il Chelsea, un retroscena raccontato da Todd Boehly mette in luce una logica di mercato insolita ma decisiva: se un giocatore è gradito al Manchester City, quel profilo può diventare un obiettivo prioritario. L’investimento complessivo per l’acquisto di Marc Cucurella è stato notevole e ha segnato l’inizio di una nuova era per il club londinese. Durante un intervento pubblico, Boehly ha spiegato di essersi trovato a dover ricoprire temporaneamente il ruolo di direttore sportivo, con una consapevolezza importante: commettere errori fa parte del processo. Dalla situazione è emersa una strategia semplice ma determinante: se il City mostrava interesse per Marc Cucurella, il Chelsea doveva intervenire. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

