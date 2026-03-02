Chelsea clamorosa confessione di Boehly su Cucurella | è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto

Il co-proprietario del Chelsea ha rivelato un retroscena sorprendente riguardo all'acquisto di Cucurella, spiegando che il trasferimento è stato possibile grazie a una trattativa con il Manchester City. La confessione si aggiunge alle altre informazioni sul mercato estivo dei Blues, offrendo uno sguardo diretto sulle dinamiche che hanno portato all'ingaggio del giocatore. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio.

