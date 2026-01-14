Boati nel cielo di Viareggio gente in strada | è un aereo militare a bassa quota

Nel primo pomeriggio di oggi, a Viareggio, si è verificato un volo di un aereo militare a bassa quota, accompagnato da forti boati che hanno superato la velocità del suono. L’evento ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno osservato con curiosità e attenzione l’azione inusuale nel cielo della città. Si tratta di un episodio che ha suscitato interesse e domande tra gli abitanti, senza tuttavia generare situazioni di allarme.

Viareggio, 14 gennaio 2026 – Un aereo militare a bassa quota è volato su Viareggio nel primo pomeriggio e i bang sopra la velocità del suono hanno provocato almeno due boati che hanno richiamato l'attenzione degli abitanti. Parecchi residenti sono usciti dalle loro abitazioni per rendersi conto di cosa stava succedendo. Si trattava di un caccia Eurofighter appartenente al 36esimo Stormo di Gioia del Colle (Bari), come precisa l'Aeronautica militare spiegando che il velivolo stava compiendo una normale missione addestrativa e che dopo l'avvicinamento sull'aeroporto di Pisa ha recuperato la rotta di rientro verso la base, andando così a lambire l'area di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boati nel cielo di Viareggio, gente in strada: è un aereo militare a bassa quota Leggi anche: Martedì di tregua e cielo sereno, da giovedì rischio neve anche in bassa quota Leggi anche: Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Boati nel cielo di Viareggio, gente in strada: è un aereo militare a bassa quota - Si trattava di un caccia Eurofighter appartenente al 36esimo Stormo di Gioia del Colle (Bari), come precisa l'Aeronautica militare spiegando che il velivolo stava compiendo una normale missione addest ... lanazione.it

Caracas si è svegliata nella notte al suono di esplosioni e rombi nel cielo. Intorno alle due del mattino ora locale, diversi quartieri della capitale venezuelana sono stati scossi da forti boati, accompagnati da rumori simili al passaggio di aerei. Le detonazioni, facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.