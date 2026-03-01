Cosa sta succedendo a Dubai? Il racconto di Aurora | Missili boati frammenti di droni | non siamo tranquilli

Aurora Semprini, residente a Dubai da un anno e mezzo, racconta di aver udito missili, boati e visto frammenti di droni nella zona. La giovane, di 25 anni, descrive un ambiente caratterizzato da continui rumori e interventi delle forze di sicurezza. Nei giorni recenti, sono stati segnalati vari episodi di esplosioni e movimenti di mezzi aerei non identificati nella città.

Riccione, 1 marzo 2026 – Aurora Semprini, 25enne di Riccione, abita a Dubai da un anno e mezzo e lavora come "communication executive" per un'agenzia di comunicazione e racconta cosa sta succedendo dopo l’ attacco di Stati Uniti ed Israele all’ Iran: nel contrattacco Teheran colpisce Tel Aviv e, appunto, Dubai. Quei boati uditi dalla spiaggia e il primo pensiero. "E' iniziato tutto ieri mattina - racconta -. Ero al mare quando abbiamo sentito dei boati, ma non ci avevamo dato tanto peso, perché sembrava che fosse partito tutto da Abu Dhabi. La situazione si è aggravata nel pomeriggio, intorno alle 16.30, quando abbiamo assistito all’intercettazione di missili, uno iraniano e uno israeliano, che fortunatamente sono stati neutralizzati subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

