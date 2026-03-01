chiuso hormuz allarme petrolio

Lo Stretto di Hormuz, punto chiave per il passaggio del petrolio, è stato chiuso di recente. Se questa situazione dovesse durare, potrebbe portare a un aumento dei prezzi del greggio e del gas sul mercato internazionale. La chiusura ha attirato l’attenzione di analisti e operatori, preoccupati per le possibili ripercussioni economiche legate a questa interruzione.

Quando parlano i cannoni, i mercati smettono di ragionare. Risultato? Il primo effetto dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran non è soltanto geopolitico ma economico e finanziario. Come sempre accade, dolorosamente globale. Con i listini tradizionali chiusi nel weekend, l’unico termometro acceso sono rimaste le criptovalute. E il termometro è sceso di colpo. Il Bitcoin è scivolato sotto la soglia psicologica dei 64.000 dollari, bruciando - secondo i dati riportati da Bloomberg - qualcosa come 128 miliardi di capitalizzazione in poche ore. Ethereum ha fatto anche peggio, con cadute vicine all’8%. Gli analisti lo chiamano «risk-off». 🔗 Leggi su Laverita.info

