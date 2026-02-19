Federica Brignone e l'impresa alle Olimpiadi dopo l'infortunio | Non ero sicura di tornare a sciare

Federica Brignone ha affrontato un grave infortunio e ha deciso di tornare a sciare, rischiando tutto per le Olimpiadi invernali 2026. Dopo mesi di riabilitazione, la sciatrice ha vinto due medaglie d’oro, sorprendendo molti. Al Fan Village di Milano, è stata accolta con entusiasmo da tifosi e giornalisti. Brignone ha spiegato di aver avuto dubbi sulla ripresa, ma la passione per lo sport l’ha spinta avanti. La sua storia di determinazione ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di sport.

