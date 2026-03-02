Nella giornata di oggi si è svolto un intervento presso l’ex caserma Sani, dove alcuni attivisti hanno appeso uno striscione. Inizialmente si era parlato di occupazione, ma successivamente è stato riferito che si trattava principalmente di una breve azione dimostrativa. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e verificare i dettagli dell’evento.

Era sembrata un’occupazione quella all’ex caserma Sani, ma alla fine in diversi l’hanno definita solo "una piccola azione dimostrativa". La denuncia era arrivata da Matteo Di Benedetto (Lega). Nessuna invasione, però, nell’ex complesso militare dismesso in via Ferrarese: è comparso soltanto uno striscione, poi rimosso. Nel pomeriggio centinaia di persone hanno sfilato per strada per il Carnevale popolare della Bolognina, fermandosi anche davanti all’ex caserma dismessa da anni. Un’occupazione vera e propria si era già verificata in passato, quando gli antagonisti di Xm24 diedero vita a una conferenza stampa con tanto di maschere da scimmia per rivendicare la volontà di spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Blitz all'ex caserma Sani, appeso striscione

Occupata la caserma Sani, attivisti e collettivi nell’area dismessa da anniBologna, 1 marzo 2026 – Attivisti e collettivi hanno occupato l’ex caserma Sani di via Ferrarese, in Bolognina.

