ryan coogler racconta la sceneggiatura originale di black panther 2 prima della morte di chadwick boseman

Ryan Coogler ha condiviso, nel podcast “Happy Sad Confused”, alcuni dettagli sulla sceneggiatura originale di “Black Panther 2”, prima della scomparsa di Chadwick Boseman. Durante il suo tour promozionale per “Sinners”, il regista ha illustrato le idee iniziali che avevano guidato lo sviluppo del film, offrendo uno sguardo sulle intenzioni narrative e sui progetti che sono stati adattati nel rispetto della memoria dell’attore.

Ryan Coogler è apparso nel podcast “Happy Sad Confused” durante il suo tour promozionale per la stagione dei premi di “ Sinners ” e ha rivelato i piani originali per la trama di “Black Panther 2”. Il regista era già a buon punto nello sviluppo del sequel del suo blockbuster del 2018, vincitore dell’Oscar, quando l’attore protagonista Chadwick Boseman è morto nell’agosto 2020 per un cancro al colon. La tragica scomparsa di Boseman ha costretto Coogler a rivedere completamente il sequel in quello che sarebbe diventato “Black Panther: Wakanda Forever” del 2022. I fan della Marvel che si chiedono cosa Coogler avesse originariamente pianificato per il ritorno di Boseman hanno finalmente una risposta: Coogler ha dichiarato al conduttore del podcast “Happy Sad Confused” Josh Horowitz che la sua sceneggiatura originale di “Black Panther 2” si concentrava su un’avventura tra il T’Challa di Boseman e il figlio di 8 anni del personaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

