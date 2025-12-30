Black Panther 2 Ryan Coogler sullo script originale | Chadwick Boseman stava troppo male per leggerlo

Ryan Coogler ha condiviso come la sceneggiatura di Black Panther 2 sia stata modificata dopo la scomparsa di Chadwick Boseman. Originariamente, il personaggio di T’Challa avrebbe affrontato Namor e partecipato a un importante rituale con il figlio. Il regista ha spiegato che Boseman era troppo malato per leggere la versione originale, influenzando così lo sviluppo della trama.

Il regista ha rivelato come è cambiata la sceneggiatura dopo la morte dell'interprete di T'Challa che, in origine, avrebbe dovuto affrontare Namor e completare un importante rituale col figlio. Ryan Coogler ha svelato i dettagli della sceneggiatura originale di Black Panther 2, concepita prima della malattia di Chadwick Boseman. Il regista, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha svelato di aver scritto una sceneggiatura di 180 pagine per il sequel dell'hit Marvel prima del tragico decesso del protagonista, scomparso nel 2020 per via di un tumore al colon. "Onestamente, quello che è successo è che ho finito la sceneggiatura e lui era troppo malato per leggerla", ha detto Coogler. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

