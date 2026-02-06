Questa mattina a Prato, un uomo di 37 anni è stato gambizzato sulla pista ciclabile del fiume Bisenzio. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, è legato a una faida per droga. La polizia ha già arrestato un sospetto, un italo-francese di 36 anni, che ora si trova in manette. Gli agenti stanno indagando sulle motivazioni e sui dettagli della sparatoria.

È stato eseguito un arresto per la gambizzazione avvenuta l’8 agosto 2025 sulla pista ciclabile del fiume Bisenzio: un uomo italo-francese di 36 anni è stato condotto in carcere con l’accusa di aver ferito con un colpo di pistola un cittadino marocchino di 37 anni. L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe maturato nell’ambito di uno scontro legato al traffico di stupefacenti. L’agguato sulla pista ciclabile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare in carcere è stata eseguita nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato di Prato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violento regolamento di conti a Prato, 37enne gambizzato sulla pista ciclabile del fiume Bisenzio: un arresto

Dopo quasi sei mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato per il tentato omicidio avvenuto sulla pista ciclabile lungo il Bisenzio, a Prato.

