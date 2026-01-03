Come Saddam e Bin Laden Trump spiazza tutti su Maduro | l' analisi della Cnn

Recenti fonti indicano che Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati da unità della Delta Force statunitense, secondo quanto riportato dalla Cbs. Questa operazione rappresenta un evento di rilievo nella scena politica venezuelana, suscitando diverse analisi e riflessioni sul contesto internazionale e le strategie degli Stati Uniti nella regione.

Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati da effettivi della Delta Force dell'esercito degli Stati Uniti: lo hanno riferito fonti sentite dall'emittente americana Cbs. La Delta Force è un'unità di riferimento specializzata nell'anti-terrorismo. È nota ufficialmente come First Special Forces Operational Detachment. “Uno sviluppo assolutamente sorprendente” quello che si è registrato nelle scorse ore in Venezuela, con l'intervento dell'esercito americano che ha portato alla cattura del presidente Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese. Uno sviluppo “paragonabile solo all'operazione contro Osama bin Laden e alla cattura di Saddam Hussein di quasi 20 anni fa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Come Saddam e Bin Laden”. Trump spiazza tutti su Maduro: l'analisi della Cnn Leggi anche: Morto il premio Pulitzer Peter Arnett. Per la Cnn intervistò Saddam e Bin Laden Leggi anche: Da Bin Laden a Bad e Doraemon: così i padroni delle “piazze” controllavano lo spaccio di droga Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Per Maduro "azione simile a Bin Laden e Saddam"Hussein": le accuse Usa, cosa rischia - Il leader venezuelano sarà processato ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si è reg ... adnkronos.com

‘Saddam Hussein, Laden … Maduro': Venezuelan president ‘captured’ by US in 'brilliant' operation — what happens next - US president Donald Trump announced that US forces had carried out a “large- timesofindia.indiatimes.com

Morto Peter Arnett: raccontò guerre Vietnam e Golfo. Intervistò Saddam Hussein e bin Laden - Peter Arnett, giornalista vincitore del Premio Pulitzer che e tra i più noti reporter di guerra, è morto a 91 anni. ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.