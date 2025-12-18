Morto Peter Arnett voce leggendaria del giornalismo di guerra Vinse il Pulitzer intervistò Hussein e Bin Laden
Se ne va a 91 anni Peter Arnett, leggendario giornalista di guerra e vincitore del Premio Pulitzer. La sua voce ha accompagnato i conflitti più drammatici, offrendo testimonianze dirette e coraggiose. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del giornalismo internazionale, ricordando un uomo che ha sfidato i pericoli per raccontare la verità.
Roma, 18 dicembre 2025 – È morto a 91 anni Peter Gregg Arnett, il reporter americano Premio Pulitzer che ha raccontato le guerre più importanti, schivando proiettili sul campo. Sempre in prima linea, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell'Iraq. Una voce leggendaria, tra le più note del giornalismo Usa. Volto storico del giornalismo internazionale, è morto mercoledì 17 dicembre a Newport Beach, in California. “È morto circondato da amici e familiari”, hanno detto il figlio Andrew e la figlia Elsa, recisando che la causa della morte è stata un tumore alla prostata, di cui soffriva da tempo. Il giornalista era entrato in un hospice sabato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
