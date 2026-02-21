Il piccolo Domenico è morto L' annuncio dell' avvocato di famiglia del bimbo trapiantato a Napoli

Il piccolo Domenico è morto. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Erano sempre più gravi le sue condizioni. Due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. Al momento il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l'estrema unzione. «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.🔗 Leggi su Feedpress.me

È morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocatoIl bambino di due anni, Domenico, è deceduto ieri dopo settimane di lotta.

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocatoIl piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi andato male.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Domenico, l'ultima speranza si spegne: Non è trapiantabile. Il cuore donato salverà un altro bambino; C'è un cuore per Domenico: i medici ora devono decidere se è possibile il trapianto; E' il momento del dolore per il piccolo Domenico, la famiglia ha firmato per sospendere l'accanimento terapeutico: E' la scelta più umana; Bergamo, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato la vita a un altro bambino.

Domenico è morto, il bimbo di 2 anni con il «cuore bruciato» era in condizioni disperate al MonaldiCon profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un ... ilgazzettino.it

Napoli, l’avvocato: Il piccolo Domenico è mortoDomenico, il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, poi è arrivata la nota dell’ospedale. Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Col ... ilfattoquotidiano.it

Addio al piccolo Domenico, l’annuncio devastante - facebook.com facebook