Bambino trapiantato legale famiglia | domani autopsia accolta istanza ricusazione

Domani si svolgerà l’autopsia sul corpo del bambino di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia del piccolo è assistita dall’avvocato Francesco Petrucci, che ha presentato un’istanza di ricusazione, ora accolta dalle autorità competenti. La procedura segue le indagini sulla morte del bambino, coinvolgendo le autorità sanitarie e giudiziarie.

È stata accolta l’istanza di ricusazione presentata dall’avvocato Francesco Petrucci, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni, morto dopo il trapianto del cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli. Lo annuncia lo stesso legale. “Sono appena uscito dall’incontro con il gip che ha accolto l’istanza – ha affermato – In sostituzione è stato nominato Livio Ugolini di Udine”. Domani sul corpo del bambino sarà eseguita l’autopsia e si procederà anche all’incidente probatorio “fondamentale per definire” anche quanto accaduto a Bolzano. “Noi abbiamo nominato come consulente medico legale il professor Angelini, primario della Cardiochirurgia di Bristol”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

"Ho sempre dichiarato che, per quanto gli errori fatti possano essere gravi, quello che ci ha sconvolto è stato il tentativo di nascondere".

