Bimbo morto a Napoli mamma deposita audio col medico in Procura | Voglio verità

Patrizia Mercolino ha consegnato oggi in procura a Napoli una chiavetta con un audio registrato durante una discussione con un medico, in cui si evidenzia la comunicazione della fine di ogni speranza per il suo bambino. La donna ha voluto così raccogliere elementi concreti per capire cosa sia realmente accaduto, dopo la diagnosi e il consulto con l'équipe medica. Questa testimonianza potrebbe contribuire a chiarire le circostanze della morte del piccolo.

(Adnkronos) – Patrizia Mercolino è andata oggi, martedì 24 febbraio, in procura a Napoli per depositare una chiavetta con un audio registrato in una conversazione, di cui lei stessa è parte, del giorno "in cui le viene comunicato, dopo la riunione dell'équipe interdisciplinare allargata agli esperti di tutta la nazione, che non c'è più niente

Domenico Caliendo, la mamma deposita un audio in Procura, si attendono sviluppi: «Il chirurgo mi ha detto che era disperato»Domenico Caliendo è morto, e la madre ha consegnato un audio in procura, rivelando le parole disperate del chirurgo.

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlioPatrizia Mercolino ha consegnato in Procura un audio del medico che ha operato il suo bambino, morto al

Temi più discussi: La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli; Napoli, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocato della famiglia.

Bimbo morto a Napoli, mamma deposita audio col medico in Procura: Voglio veritàLa madre ha consegnato la chiavetta con la registrazione delle parole del medico in cui le diceva che non c'era più nulla da fare ... adnkronos.com

Domenico è morto, al bimbo era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Cosa chiedo alla giustizia? La veritàDomenico non ce l’ha fatta. Il bimbo di due anni e mezzo di Nola, affetto da cardiomiopatia dilatativa che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto. Lo ha ... ilfattoquotidiano.it

