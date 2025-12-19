palermo bimbo di 11 anni violentato dai compagno fuori da scuola

Un grave episodio scuote la provincia di Palermo. Un bambino di 11 anni, vittima di una violenza di gruppo, è stato aggredito fuori da scuola nelle Madonie. Un episodio che solleva profonde preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere dei minori, richiedendo attenzione e intervento immediato da parte delle autorità competenti.

A Madonie, in provincia di Palermo, un bambino di 11 anni è stato vittima di una violenza sessuale di gruppo avvenuta fuori da scuola. A riportarlo è Repubblica, secondo cui gli aggressori sarebbero un gruppo di ragazzi più grandi che frequentano lo stesso istituto della vittima. L’abuso è emerso grazie al racconto del piccolo che, rientrato a casa in stato di shock e con evidenti segni sul corpo, ha confessato l’accaduto alla madre. I successivi accertamenti medici presso l’ospedale Termini Imerese hanno confermato lesioni compatibili con la violenza denunciata. Sul caso indaga la procura dei minori di Palermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

