Escursionista di 36 anni trovato morto a Pennabilli | fatale una caduta nel fosso Canaiolo

Un escursionista di 36 anni è stato trovato morto nel fosso Canaiolo dopo aver subito una caduta. La causa del tragico incidente risulta essere la scivolata durante l’uscita in montagna, che ha impedito di tornare indietro. Le ricerche sono state avviate dopo che lui non ha più risposto alle chiamate e ha inviato un ultimo messaggio intorno a mezzogiorno. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai soccorritori.

Rimini, 22 febbraio 2026 - Non si avevano più sue notizie da diverse ore, dalle 12 circa di ieri quando un riminese di 36 anni avrebbe inviato un ultimo messaggio mentre si trovava sui monti tra Pennabilli e Carpegna in zona fosso Canaiolo, lì dove nella notte alle 2.30 è stato individuato senza vita dopo un tragico incidente. Muore a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Miracolosamente salva la ragazza che era con lui Escursione finita in tragedia. È questa infatti la prima ricostruzione di una escursione finita in tragedia per il 36enne appassionato di trekking che ieri mattina in autonomia e da solo aveva raggiunto Pennabilli da Rimini per intraprendere una camminata sull’Appenino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

